Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura
En el Festival uruguayo Medio y Medio
Charly García sorprendió a León Gieco
25 de enero de 2026 - 21:31
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Charly y León, un encuentro en Punta del Este.
(PRENSA )
Últimas Noticias
El Gobierno trabaja para bajar la edad de imputabilidad
Punitivismo como la única solución
Platense Instituto, desde las 17
Prohibido pestañear: este lunes arranca la segunda fecha del Apertura
Lunes otra vez
Por
The Walking Conurban
Insólita caída de Rosario Central ante Belgrano
Jorge Almirón: “El empate era muy duro, imagínense la derrota”
Exclusivo para
Una ola de calor reaviva los focos de incendio
Chubut reenciende todas las alarmas
Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional sobre el estado de las redes viales
La provincia de Buenos Aires es la tercera con mayor deterioro en las rutas nacionales
Por
Juan Manuel Meza
Dos proyectos de privatización y una alternativa en beneficio de pasajeros y pymes
La recuperación del tren o un negocio para pocos
Por
Raúl Dellatorre
Milei, Trump y el riesgo de un país sin soberanía
Tierra del Fuego: territorio de interés estratégico
Por
Matías Lapadula*
El País
Lo personificó el comediante Marcello Hernández
Saturday Night Live lo hizo de nuevo: parodió a Milei como un fanático de Trump
La oposición busca frenar el tratamiento de la reforma libertaria
Un operativo para bloquear la precarización laboral
Por
Paula Marussich
Títulos 25 de enero - Clone
El canciller Pablo Quirno participará el 4 de febrero de una reunión en el Departamento de Estado.
Trump pide los minerales y Milei se los quiere dar
Por
Raúl Kollmann
Economía
Tendrá un costo fiscal equivalente a 6 leyes de financiamiento universitario
La reforma laboral de Milei trae más ajuste
Por
Mara Pedrazzoli
Radiografía del mercado laboral
Este es el valor en el que cerró el salario promedio privado en 2025
Dos proyectos de privatización y una alternativa en beneficio de pasajeros y pymes
La recuperación del tren o un negocio para pocos
Por
Raúl Dellatorre
Cambios en la forma de cálculo del índice de precios al consumidor
Objetivo cumplido
Por
Hernán Letcher
Sociedad
“No se olviden de Cabezas”
A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, el reclamo de memoria y justicia sigue vigente
Servicio para pasajeros que quieren tranquilidad
Trenes sin niñes: polémica en Francia por los vagones exclusivos para mayores
Alerta sanitaria por influenza
¿Qué indican los médicos ante el avance de la gripe H3N2? Lo que hay que saber
Así llegó a la cima: los videos
La hazaña de Alex Honnold: escaló el Taipei 101 sin cuerdas y se sacó una selfie a 508 metros
Deportes
Platense Instituto, desde las 17
Prohibido pestañear: este lunes arranca la segunda fecha del Apertura
Insólita caída de Rosario Central ante Belgrano
Jorge Almirón: “El empate era muy duro, imagínense la derrota”
Mercado de pases
Racing sumó al chileno Pizarro; Rojo está cada vez más lejos
El conjunto culé se impuso y desbancó de la cima a Real Madrid
Liga de España: Barcelona goleó al Oviedo y se subió a lo más alto