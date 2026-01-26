Omitir para ir al contenido principal
Mantuvieron una llamada de más de 50 minutos

Lula habló con Trump sobre Venezuela y pidió que el Consejo de Paz incluya a Palestina

Los presidentes de Brasil y Estados Unidos repasaron la relación bilateral, la economía regional y la propuesta de limitar el Consejo de Paz a Gaza con participación palestina.

Lula da Silva y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica de aproximadamente 50 minutos sobre la agenda bilateral y temas regionales.

Cine II

Avatar: fuego y cenizas

Abren la reinscripción para el Boleto Educativo Gratuito 2026

Convocatoria a espacios culturales de la ciudad

Noches de museos abiertos

“La relación con el presidente es buena desde lo personal”, afirmó el gobernador

Pullaro acompaña las reformas “sin condicionamientos”

Plaza San Cristobal

La licitación por la obra ya está abierta y responde a un reclamo vecinal

San Cristóbal: avanza el proyecto para construir una plaza en una exestación de tranvías

Por Santiago Brunetto

Carta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa

Le piden a Caputo que reduzca las multas de la Ley de Inocencia Fiscal

MINNEAPOLIS, MINNESOTA - JANUARY 21: A teenage girl is arrested on Blaisdell Avenue after colliding with a Border Patrol vehicle on January 21, 2026 in Minneapolis, Minnesota. A teenage boy and girl, and multiple observers, were arrested by Border Patrol after the incident. The Trump administration has sent a reported 3,000 federal plus federal agents into the area, with more on the way, as they make a push to arrest undocumented immigrants in the region. Stephen Maturen/Getty Images/AFP (Photo by Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dos muertes y una demanda

Una jueza federal evalúa si frena la ofensiva inmigratoria en Minnesota

Milei, Trump-03/05/2025

Una mala fotocopia

Milei quiere imitar el ICE de Trump: “Es una puesta en escena”

El País

Caños para un ducto de gas de Vaca Muerta

Una empresa de India le ganó una licitación clave a Techint y Sturzenegger cruzó a Paolo Rocca

Avion EEUU en Ashuaia

Tras la intervención del puerto

Alerta en Ushuaia por el aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos

Desfile Militar-30/05/2025

"Retroceso absoluto”

Otro guiño de Milei a los militares: podrán ser funcionarios sin pasar a disponibilidad

Economía

Inocencia Fiscal

Pymes piden reducción de multas

Supermercados

El indicador retrocedió 8% respecto a enero de 2025

Cae la confianza en el Gobierno

El boom del turismo al exterior aumenta el rojo en las divisas

Los dólares siguen de viaje

Mercosur-UE

El impacto del acuerdo en los principales cultivos

Sociedad

Cordoba Asesinato

Homicidio grupal en Córdoba

Cuatro arrestados por el crimen de un joven de 24 años que fue atacado a golpes

Incendio Chubut

Esquel también está en peligro

Chubut: el fuego rodea la localidad de Cholila

Por Juan Funes
Gripe H3N2 en Tucumán

Se trata de una mujer de 56 años

Confirmaron el primer caso de gripe H3N2 en Tucumán

Deportes

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES ENERO 26: La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 se pondrá en marcha este lunes con los primeros test oficiales en el circuito de Barcelona-Catalunya, que tendrán al piloto argentino Franco Colapinto a bordo de su Alpine.

El pilarense completó 60 vueltas en Barcelona

Colapinto giró en el nuevo A526

Por Malva Marani
FOTOBAIRES Torneo Apertura 2026 Platense Instituto

El Calamar prolongó su invicto en Vicente López por la Zona A

Torneo Apertura: Platense batió a Instituto y por ahora lidera

FOTO REDES SOCIALES johnson nsumoh jugador nigeria

Inscribió a Johnson Nsumoh

Deportivo Riestra busca el batacazo con un delantero nigeriano

FOTO PRENSA SAN LORENZO san lorenzo entrenamiento

Se destacan Gimnasia de Mendoza-San Lorenzo y Newell's-Independiente

La rueda del Torneo Apertura no para: sigue la segunda fecha con cinco partidos más