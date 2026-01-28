Omitir para ir al contenido principal
Daredevil y Jessica Jones enfrentan nuevas amenazas en medio de conflictos legales y políticos
”Daredevil: Born Again” promete más acción y tensión política en segunda temporada
El duelo entre Murdock y Kingpin toma dimensiones políticas al sumarse una ley antiprotagonistas.
28 de enero de 2026 - 20:11
Series-09/03/2025
(Imagen web/Giovanni Rufino)
Temas en esta nota:
Disney
Disney Plus
Marvel
Marvel Studios
streaming
Series
Últimas Noticias
"Living Comedia" en teatro La Comedia
Música y danza para pelear el calor
Por
Leandro Arteaga
Entrevista a un detective privado de investigaciones
La vida amorosa de la gente
Contratapa
El silencio del agua estancada
Por
Marcela Rausch
Cartelera
Exclusivo para
Un homenaje a Renee Good y Alex Pretti
Bruce Springsteen publicó un tema en contra del ICE y se lo dedicó a Minneapolis
La presidenta encargada destacó los "canales de comunicación" con el gobierno de Trump
Delcy Rodríguez anunció el desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos
Francia debate los daños de la excesiva exposición digital
Diputados franceses prohíben las redes sociales a menores de 15 años
Se busca un operador privado para las compras de GNL
Siguen las importaciones de gas y se privatiza la gestión
Por
Mara Pedrazzoli
El País
Incluye un aumento salarial a brigadistas y la figura de "ecocidio" en el Código Penal
Incendios en la Patagonia: piden incorporar en sesiones extraordinarias la emergencia ígnea
A la caza de dólares
Ciudadanía por inversión: el Gobierno pagará a privados para otorgarlas y hay dudas sobre costos y controles
Por
Natalia López Gómez
Tierra del Fuego: soberanía, silencio y subordinación
Por
Edgardo Esteban
Encuentro en la UOM
Nueva reunión de gremios que rechazan la reforma laboral
Economía
Ante la jueza Loretta Preska
Juicio por YPF: el Gobierno pidió suspender el discovery y rechazar el pedido de desacato
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 28 de enero de 2026
Reclamo de protección industrial y abusos de posición dominante
Paolo Rocca, nacido para ganar
Por
Raúl Dellatorre
Sociedad
Temen que haya sido víctima de un operativo del ICE
Buscan a Narela Micaela Barreto, una joven de Banfield desaparecida desde hace una semana en Los Ángeles
El fin del Transporte del Bicentenario
El PRO quitó una línea de colectivos gratuita con choferes mujeres que recorría Vicente López
Accidente mortal en el Parque Nacional Nahuel Huapi
Quién era la turista que murió al tirarse de una cascada en Bariloche
Está grave
Un policía de la Ciudad fue baleado en un intento de robo en Morón
Deportes
El conjunto de Javier Frana se medirá ante Corea del Sur en la lejana Busan
Cinco debutantes: otro cambio obligado en el equipo argentino de la Copa Davis
Por
Pablo Amalfitano
El italiano Musetti tuvo que abandonar cuando le ganaba dos sets a cero
Djokovic tuvo un golpe de suerte para llegar a la semifinal de Australia
Peligro de Wolf
Los finalistas del pre-cosquín futbolero
Atlético Tucumán y Central Córdoba (SdE) empataron sin goles en el Monumental José Fierro
Newell’s le arruinó la fiesta a Independiente con un empate agónico en el Coloso