Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
Desde Panamá el presidente brasileño defendió la independencia de la región
Lula llama a procesar los minerales críticos en Latinoamérica en vez de exportarlos
En su discurso en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, Lula dijo que la extracción de minerales “solo tiene sentido” si son “transformados” en la región.
29 de enero de 2026 - 0:02
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
“Volvimos a ser una región dividida, más orientada hacia fuera que hacia sí misma”, declaró Lula
(EFE -)
Temas en esta nota:
Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva
América latina
Litio
Últimas Noticias
Entrevista a un detective privado sobre infidelidades
La vida amorosa de la gente
"Living Comedia" en teatro La Comedia
Música y danza para pelear el calor
Por
Leandro Arteaga
Los síntomas del malestar actual
El psicoanálisis en la sociedad neoliberal
Por
Estela Maidac
Contratapa
El silencio del agua estancada
Por
Marcela Rausch
Exclusivo para
Fuego en el Parque Nacional Los Alerces
Chubut sigue en llamas
Por
Juan Funes
Encarecimiento de los alimentos
En el último año, el salario mínimo solo alcanzó para cubrir una quincena de la canasta básica
Habría filmado a sus víctimas
Más elementos aberrantes en el caso de Marcelo Porcel
Un homenaje a Renee Good y Alex Pretti
Bruce Springsteen publicó un tema en contra del ICE y se lo dedicó a Minneapolis
El País
Acto en el Museo del Holocausto
“ La opinión pública le da la espalda al antisemitismo”, dijo Milei
Afuera represión, adentro negociaciones
Otro miércoles de palos y gases para los jubilados en el Congreso
Incluye un aumento salarial a brigadistas y la figura de "ecocidio" en el Código Penal
Incendios en la Patagonia: piden incorporar en sesiones extraordinarias la emergencia ígnea
A la caza de dólares
Ciudadanía por inversión: el Gobierno pagará a privados para otorgarlas y hay dudas sobre costos y controles
Por
Natalia López Gómez
Economía
El sector de la indumentaria, seriamente dañado por las políticas de Milei
Una crisis que es la “tormenta perfecta”
Encarecimiento de los alimentos
En el último año, el salario mínimo solo alcanzó para cubrir una quincena de la canasta básica
Ante la jueza Loretta Preska
Juicio por YPF: el Gobierno pidió suspender el discovery y rechazar el pedido de desacato
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 28 de enero de 2026
Sociedad
Se conocera el número final de víctimas
Continúa la investigación por el fentanilo contaminado
Fuego en el Parque Nacional Los Alerces
Chubut sigue en llamas
Por
Juan Funes
Habría filmado a sus víctimas
Más elementos aberrantes en el caso de Marcelo Porcel
El fin del Transporte del Bicentenario
El PRO quitó una línea de colectivos gratuita con choferes mujeres que recorría Vicente López
Deportes
Real Madrid, goleado por Benfica, y el PSG cayeron al repechaje
Champions League: los ingleses coparon los octavos de final
Empate sin goles en el Minella entre Aldosivi y Barracas
Lejos de los arcos
Luego del pase de Ascacibar a Boca
River también hace ruido en el mercado con Kendry Páez
El conjunto de Javier Frana se medirá ante Corea del Sur en la lejana Busan
Cinco debutantes: otro cambio obligado en el equipo argentino de la Copa Davis
Por
Pablo Amalfitano