Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economía
En un contexto de acceso restringido al financiamiento
El sector privado, con más deuda en dólares
En tres meses, el stock total creció 7.300 millones de dólares y alcanzó los 116.847 millones. El principal componente es la deuda por importaciones.
Por
Juan Garriga
30 de enero de 2026 - 21:02
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
El 22% de la deuda de importaciones se explica por el sector de autos.
(KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)
Últimas Noticias
Este lanzamiento representa un ambicioso intento de capitalizar el éxito comercial de la franquicia, cuyos derechos y merchandising generan 600 millones de dólares anuales
Adaptación real de “Gundam”: Sweeney y Centineo encabezan el ambicioso proyecto
En busca de su primera victoria y ante su gente
Torneo Apertura: Independiente recibe al Vélez del Mellizo
La película se rodará en primavera, y su estreno está programado para octubre de 2027
Barry Keoghan confirma su regreso como Joker a “The Batman 2”
Los servicios vuelven a presionar sobre la inflación
Febrero, un carnaval de aumentos
Exclusivo para
El folklore como campo de batalla política
Por
Cristian Vitale
Donald Trump se acerca a un nuevo cierre de gobierno
Estados Unidos: el Senado bloqueó un proyecto de presupuesto
Más de un mes y 230 mil hectáreas quemadas después
El Gobierno reaccionó y firmó un decreto de Emergencia Ígnea
Por
Melisa Molina
El presidente de EE.UU. aseguró que los ucranianos “nunca experimentaron algo así”
Trump afirma que Putin accedió a pausar los ataques a Ucrania por el frío
El País
Según The New York Times
Javier Milei negocia que la Argentina reciba deportados de Estados Unidos
El Presidente, más comprometido
Cómo es el acuerdo que firmaron Hayden Davis y Javier Milei antes de la estafa $LIBRA
Batalla cultural
Por
Sacha Kun Sabó
Comunicado ante los mensajes de “contenido explícitamente intimidatorio”
El colectivo de abogados repudió al “Gordo” Dan por sus amenazas a Claudia Cesaroni
Economía
Los servicios vuelven a presionar sobre la inflación
Febrero, un carnaval de aumentos
En un contexto de acceso restringido al financiamiento
El sector privado, con más deuda en dólares
Por
Juan Garriga
El laberinto pyme en medio del experimento libertario
Menos mercado y fuerte presión tributaria
Por
Mara Pedrazzoli
Agua, luz, gas, colectivos y alquileres
Golpe directo al bolsillo: todos los aumentos de febrero 2026
Sociedad
En la cárcel de Bower
La enfermera condenada por el asesinato de bebés en el Neonatal de Córdoba denunció ser víctima de agresiones
Pidió que el Gobierno aplique la ley
Ian Moche reclamó por la emergencia en Discapacidad
Exigen que se conserve en el Museo Histórico Nacional
Historiadores repudiaron el traslado del sable corvo de San Martín a un edificio en Palermo
Lumi-7 y el debate sobre los límites del arte
Humano Ft. machine: así es la primera artista 100% hecha con inteligencia artificial del país
Por
Valentino Vitolla y Dylan Resnik
Deportes
En busca de su primera victoria y ante su gente
Torneo Apertura: Independiente recibe al Vélez del Mellizo
Asemanas de cumplir 39 años, buscará su 25°Grand Slam en la final del Abierto de Australia
Cómo Djokovic desafía los márgenes: así les ganó a Sinner, a la lógica y a la naturaleza del tiempo
Por
Pablo Amalfitano
El ex tenista argentino le dedicó unas palabras al serbio tras alcanzar la final del Abierto de Australia
“Te amo, amigo”: el mensaje de Del Potro a Djokovic
Alcaraz y Djokovic se enfrentarán en la gran final del Abierto de Australia