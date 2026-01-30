Omitir para ir al contenido principal
En un contexto de acceso restringido al financiamiento

El sector privado, con más deuda en dólares

En tres meses, el stock total creció 7.300 millones de dólares y alcanzó los 116.847 millones. El principal componente es la deuda por importaciones.

Juan Garriga
Por Juan Garriga
Containers
El 22% de la deuda de importaciones se explica por el sector de autos. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

El País

Según The New York Times

Javier Milei negocia que la Argentina reciba deportados de Estados Unidos

El Presidente, más comprometido

Cómo es el acuerdo que firmaron Hayden Davis y Javier Milei antes de la estafa $LIBRA

Batalla cultural

Por Sacha Kun Sabó

Comunicado ante los mensajes de “contenido explícitamente intimidatorio”

El colectivo de abogados repudió al “Gordo” Dan por sus amenazas a Claudia Cesaroni

Economía

Los servicios vuelven a presionar sobre la inflación

Febrero, un carnaval de aumentos

El laberinto pyme en medio del experimento libertario

Menos mercado y fuerte presión tributaria

Por Mara Pedrazzoli

Agua, luz, gas, colectivos y alquileres

Golpe directo al bolsillo: todos los aumentos de febrero 2026

Sociedad

En la cárcel de Bower

La enfermera condenada por el asesinato de bebés en el Neonatal de Córdoba denunció ser víctima de agresiones

Pidió que el Gobierno aplique la ley

Ian Moche reclamó por la emergencia en Discapacidad

Exigen que se conserve en el Museo Histórico Nacional

Historiadores repudiaron el traslado del sable corvo de San Martín a un edificio en Palermo

Lumi-7 y el debate sobre los límites del arte

Humano Ft. machine: así es la primera artista 100% hecha con inteligencia artificial del país

Por Valentino Vitolla y Dylan Resnik

Deportes

En busca de su primera victoria y ante su gente

Torneo Apertura: Independiente recibe al Vélez del Mellizo

Asemanas de cumplir 39 años, buscará su 25°Grand Slam en la final del Abierto de Australia

Cómo Djokovic desafía los márgenes: así les ganó a Sinner, a la lógica y a la naturaleza del tiempo

Por Pablo Amalfitano

El ex tenista argentino le dedicó unas palabras al serbio tras alcanzar la final del Abierto de Australia

“Te amo, amigo”: el mensaje de Del Potro a Djokovic

Alcaraz y Djokovic se enfrentarán en la gran final del Abierto de Australia