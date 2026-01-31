Contacto en Panamá

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- en alianza con el Gobierno de Panamá

In this handout picture released by the Brazilian Presidency, (L to R) Chile's elected President Jose Antonio Kast (C) and his wife, Maria Pia Adriasola, Colombia'S Foreign Minister Rosa Yolanda Villavicencio, Colombia's President Gustavo Petro, Panama's President Jose Raul Mulino and his wife Maricel Cohen de Mulino, Guatemala's President Bernardo Arevalo, Jamaica's Prime Minister Andrew Holness, Ecuador's President Daniel Noboa and CAF President Sergio Diaz Granados Guida pose for a photo during a visit to the Panama Canal Cocoli locks in Panama City on January 28, 2026, in the framework of the Latin America and the Caribbean International Economic Forum. The Latin America and Caribbean International Economic Forum 2026, organized by CAF (the Development Bank of Latin America and the Caribbean) in partnership with the Government of Panama, brings together business leaders and regional figures.

(RICARDO STUCKERT, AFP -/AFP)