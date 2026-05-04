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Una Casa Rosada no apta para periodistas
La sala de prensa se reabrió pero está prohibido circurlar por pasillos y mucho menos ingresar a despachos. Solo pueden ir al baño o buscar café. Un verdadero confinamiento para el periodismo.
Por
Melisa Molina
04 de mayo de 2026 - 23:46
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Volvió.
Tras su paso por Diputados Manuel Adorni retomó las conferencias de prensa.
(noticias argentinas)
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