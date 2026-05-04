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Sociedad

Zarpó de Ushuaia

Sigue la alerta internacional por el barco con hantavirus

Los tres afectados vivos atraviesan cuadros de leves a severos. El Ministerio de Salud nacional realiza un seguimiento técnico.

(-/AFP)

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