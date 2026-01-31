Omitir para ir al contenido principal
Alerta por el crecimiento de la mortalidad infantil

Cuando el Estado se retira, la salud es lo primero que se pierde

Las muertes de niños se incrementaron en un 6.25 por ciento durante 2024. Las proyecciones para lo que dejó el 2025 y el futuro oscuro que depara este año.

Pablo Esteban
Por Pablo Esteban
