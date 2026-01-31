Omitir para ir al contenido principal
Entran en vigencia los aumentos de Litoral Gas

Para febrero prenden la mecha

factura digital litoral gas santa fe
factura digital litoral gas santa fe (Imagen Web)

Las tareas contemplan la ampliación del icónico parque

“Vamos a tener la costanera entera nueva”

BRIGADISTAS

El argentino es coguionista de “Sirat, trance en el desierto”

Santiago Fillol: “Hacemos películas para no ser los mismos después” - Clone

Por Emanuel Respighi

Más voces por el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad

Javkin pidió un debate “sin fanatismos ideológicos”

Se espera tensión en la dinámica inflacionaria de los próximos meses

El Central proyecta más ajuste fiscal para 2026

Por Mara Pedrazzoli

El canciller Pablo Quirno recomendó "no viajar a la isla"

Milei acompaña el nuevo castigo de Trump a Cuba

El folklore como campo de batalla política

Por Cristian Vitale

Donald Trump se acerca a un nuevo cierre de gobierno

Estados Unidos: el Senado bloqueó un proyecto de presupuesto

El País

La política del grotesco de Milei sin propuesta

Incendiados 

Por Luis Bruschtein

Marcharon desde la Facultad de Derecho hasta el Ministerio de Seguridad

Miles de personas se movilizaron por los incendios en la Patagonia

Es un acto administrativo vacío, sin una disposición concreta de recursos

Emergencia Ígnea: puro humo para blindar la reforma laboral

Por Paula Marussich

La decisión de Economía complica la negociación por la reforma laboral

El Gobierno se niega a eliminar la reducción de Ganancias que reclaman los gobernadores

Economía

Nueva intervención en el esquema de actualización

Impuesto a la nafta, postergado

Señales de alerta en el mercado financiero internacional

Números del “veranito” de enero

Los servicios vuelven a presionar sobre la inflación

Febrero, un carnaval de aumentos

Sociedad

Khaby Lame, el senegalés productor de videos más visto en la red que vendió su marca por $ 975 millones

El rey de TikTok no habla, no baila ni ostenta: solo se burla de TikTok

Por Julián Varsavsky

Cuando el Estado se retira, los más perjudicados son los niños

Alerta por el crecimiento de la mortalidad infantil

Por Pablo Esteban

En la cárcel de Bower

La enfermera condenada por el asesinato de bebés en el Neonatal de Córdoba denunció ser víctima de agresiones

Pidió que el Gobierno aplique la ley

Ian Moche reclamó por la emergencia en Discapacidad

Deportes

Gobernó entre 1989 y 1997 y consiguió nueve títulos

Murió Alfredo Davicce, histórico expresidente de River

El TC y todo el deporte motor se verá por Canal 9

Comienza la temporada de automovilismo nacional en La Plata

Por Jorge Dominico

Ensayo sobre la ceguera de la FIFA

Por Gustavo Veiga

En busca de su primera victoria y ante su gente

Torneo Apertura: Independiente recibe al Vélez del Mellizo