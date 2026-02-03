La Nasa postergó hasta marzo su misión a la Luna: las explicaciones oficiales

La misión Artemis II inicia la prueba de combustible pese a bajas temperaturas en Florida

USA7894. CABO CAÑAVERAL (FL, EEUU), 02/02/2026.- Fotografía cedida por la NASA que muestra el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion (arriba) de la misión Artemis II instalados en las primeras horas del 1 de febrero de 2026 sobre la plataforma de lanzamiento móvil del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.). La NASA dio luz verde este lunes para comenzar el 'ensayo en frío' de la misión Artemis II, que llevará cuatro tripulantes alrededor de la Luna no antes del próximo domingo, pese a las bajas e inusuales temperaturas en el estado de Florida. EFE/Sam Lott/NASA /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

(Sam Lott/EFE)