Al menos 15 muertos y varios heridos

Trágico accidente de un autobús en el noreste de Brasil

T ransportaba peregrinos que regresaban de una celebración religiosa. El micro unía Ceará y Alagoas. El conductor perdió el control del vehículo, que se salió de la carretera y volcó.

This handout photo provided by the Alagoas State government shows rescue officers working at the site of a deadly bus accident on state highway AL-220 in the city of Sao Jose da Tapera, Alagoas state, Brazil, on February 3, 2026. A bus accident in northeastern Brazil killed at least 15 people on February 3, including three children, state officials said in a statement. The bus had been carrying about 60 people taking part in a pilgrimage when it overturned in the rural interior of Alagoas state. (Photo by Handout / Alagoas State government / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ALAGOAS STATE GOVERNMENT " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
El accidente se produjo en el municipio de Tapera. (AFP/AFP)

