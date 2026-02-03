Omitir para ir al contenido principal
Luego de su notoria ausencia en los ensayos de Barcelona

Williams presentó el FW48 y dio inicio a una nueva era

La nueva decoración del monoplaza fue presentada como un reconocimiento interno a los más de 1.200 empleados que trabajan en la fábrica de Grove.

MADRID, 03/02/2026.- El equipo Williams de Fórmula 1 presentó este martes el diseño de la carrocería del FW48 al equipo en la sede central de Grove (Reino Unido), dotado de un "aspecto fresco y dinámico para la nueva era", en palabras del español Carlos Sainz, piloto de la escudería. La escudería británica llevó a cabo la presentación del exterior de su nuevo monoplaza, que también contó con el director del equipo Williams, James Vowles, y con el conductor tailandés y compañero de Sainz, Alex Albon, tal y como informó el equipo en nota de prensa. EFE/ Atlassian Williams F1 Team SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Williams presentó el diseño del FW48, dotado de un "aspecto fresco y dinámico para la nueva era". (EFE/EFE)

