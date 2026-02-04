Omitir para ir al contenido principal
Fanáticos de “Outlander” se han preguntado por la ausencia de subtítulos para el gaélico. Aquí te explicamos por qué
Gaélico sin subtítulos en “Outlander”: una decisión narrativa intencionada
Esta estrategia está diseñada para que los espectadores experimenten las mismas sensaciones de la protagonista, Claire.
04 de febrero de 2026 - 19:41
Outlander
(Prensa)
Cine
Series
streaming
hollywood
Espectáculos
Fuego contra fuego
Por
Fernando Bogado
Una pieza clave del equipo de Costas
Racing vende a Juan Nardoni al Gremio de Porto Alegre: ¿y ahora qué?
Recitales, fiestas, cursos, libros y más
Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires
Funcionarios de Los Ángeles cuestionan su continuidad
Piden la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028 tras revelarse correos con la expareja de Jeffrey Epstein
Exclusivo para
Duras críticas a los gobernadores
“Hay que hacer paro”: Pablo Moyano reclamó salir a la calle para frenar la reforma laboral
Más tensión migratoria
EE.UU.: el zar de la frontera anunció el retiro “inmediato” de 700 agentes migratorios de Mineápolis
Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias
Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza
Por
Raúl Dellatorre
Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de no cambiar el IPC
“Una señal de intromisión política”
El País
Habrá servicio este jueves
Se levanta el paro de trenes: el Gobierno dictó conciliación obligatoria
Las negociaciones con los gobernadores y las quejas en la Casa Rosada
Cruces internos en el Gobierno por los cambios en la reforma laboral
Por
Melisa Molina
Detuvieron al Padre Paco y a personas con discapacidad
Otro miércoles de represión en el Congreso: detenciones, gases y palos
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de febrero de 2026
Detalles de la intervención política en el organismo estadístico
Las huellas marcadas del Gobierno en el INDEC
Por
Leandro Renou
Arba recuperó 56 millones de pesos en impuestos adeudados
Operativo embarcaciones de lujo
Sociedad
Funcionarios de Los Ángeles cuestionan su continuidad
Piden la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028 tras revelarse correos con la expareja de Jeffrey Epstein
Después del show con Javier Milei
Un boliche LGBT+ de Mar del Plata canceló la presentación de Fátima Florez tras una ola de críticas
Por el aumento de temperaturas
Ataque de palometas en Entre Ríos dejó más de 40 personas heridas
Un pozo de 12 metros de profundidad
Dramático rescate en Cosquín: una nena se cayó a un aljibe y su papá se tiró para salvarla
Deportes
Una pieza clave del equipo de Costas
Racing vende a Juan Nardoni al Gremio de Porto Alegre: ¿y ahora qué?
Entrevista con el legendario entrenador de vóleibol sobre política deportiva
Jon Uriarte: “El daño al deporte está siendo muy importante y silencioso”
Por
Marcos González Cezer
El Changuito no completó el entrenamiento
Exequiel Zeballos se suma a la lista de lesionados de Boca
¿La Pulga vuelve a la Argentina?
El plan secreto de Newell’s para el regreso de Lionel Messi