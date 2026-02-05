Omitir para ir al contenido principal
En un operativo conjunto entre el municipio, el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Justicia

Desbaratan a un grupo de trata y explotación infantil en La Plata

Los niños 11, 8 y 5 años fueron rescatados en situación de vulnerabilidad a pleno sol y en la vía pública. Mientras que detuvieron a tres adultos que fueron imputados por el hecho.

Chicos Pobreza
Chicos Pobreza Chicos Pobreza (Archivo -)

El pianista de jazz se presentará el jueves 5 y el domingo 8 en Bebop Club

Benny Green: “Siempre busco que mi música esté cerca del oyente”

Por Santiago Giordano

Reclaman mejores condiciones de trabajo y aumento salarial

La protesta gremial de los policías de Santa Fe

Piden investigar posibles delitos con una obra pública en San Javier

Un senador de los dos lados del mostrador

Por Ignacio Cagliero

Almirón mete mano en el equipo de Central que mañana visita a Aldosivi

Duarte pide titularidad, Avila al banco

La mano detrás de la cuenta destinada a "desmentir" a periodistas

Quién es Juan Pablo Carreira, el tuitero a cargo del Ministerio de la Verdad

En medio del escándalo por el Indec

La CGT quiere sacar su propio índice de inflación

Crece el consumo de cerdo y pollo

El consumo de carne está en niveles de posguerra, pero el Gobierno lo vende como un logro

Lo real que quema

El impacto de la crisis ambiental en la salud mental colectiva

Por Gustavo Fernando Bertran

A días del tratamiento en el Senado

La CGT evalúa un paro general y movilizaciones contra la reforma laboral

“Es legal porque yo quiero”

Por Juan Carlos Junio

Desfinanciamiento récord

Ajuste y despidos: 7 científicos por día perdieron su trabajo desde que asumió Javier Milei

Trepó hasta 519 puntos. Deterioro de la deuda soberana

El riesgo país activó la alarma

El stock de deuda con el Fondo está en 45.000 millones de dólares

Llegó la misión del FMI y el Gobierno da examen

Por Juan Garriga

Generará pérdidas estimadas en 9.900 millones de dólares al año

Fuerte impacto fiscal de la reforma laboral

Por Mara Pedrazzoli

El sector es uno de los más dañados por las importaciones

El mercado de autos anda en llanta

Ordenaron su prisión preventiva

“Estoy desesperada y muerta de miedo”, dijo la abogada detenida en Brasil por hacer gestos racistas

Pasará a la custodia de los Granaderos

La Justicia rechazó la medida cautelar y se habilitó el traslado del sable de San Martín al Regimiento de Granaderos

Será este sábado a las 15 horas

Se realizó una conferencia de prensa para convocar a la II Marcha del orgullo antifascista antirracista en CABA

Impresionante choque en Caballito

Un colectivero se durmió y embistió un contenedor y tres autos estacionados

El astro se encuentra en conflicto con su equipo Al Nassr

Incertidumbre por el futuro de Cristiano Ronaldo: ¿se queda o se va?

El excampeón del mundo regresará al boxeo a los 50 años

Anuncian que “Maravilla” Martínez reaparecerá en abril

Se cumplen cinco años del suicidio de Santiago "Morro" García

El tabú de la salud mental en el deporte de alto rendimiento

Por Gustavo Grazioli

Tirante y Trungelliti serán los singlistas albicelestes en Busan

Copa Davis: todo listo para el debut argentino