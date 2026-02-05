Omitir para ir al contenido principal
Habrá corsos en Atalaya, Bavio, Vieytes y la ciudad cabecera
Magdalena y un febrero a puro carnaval
La edición de 2026 ofrecerá comparsas, espectáculos y actividades gratuitas para toda la familia.
05 de febrero de 2026 - 15:17
Desde el Municipio destacan que el carnaval es una de las expresiones culturales más fuertes del distrito, no solo por su valor festivo, sino también por su dimensión social.
