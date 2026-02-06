Omitir para ir al contenido principal
Buenos Aires|12
Cuántas son, a quiénes corresponden y qué pensiones hay
El mapa de las jubilaciones bonaerenses
El Instituto de Pevisión Social publicó un informe que expone que la jubilación promedio es de 1,3 millones de pesos. Los detalles.
06 de febrero de 2026 - 0:33
Jubilados
El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires cuenta con 374.543 beneficiarios.
(Prensa)
Últimas Noticias
El pianista de jazz se presentará el jueves 5 y el domingo 8 en Bebop Club
Benny Green: “Siempre busco que mi música esté cerca del oyente”
Por
Santiago Giordano
Sindicato de Prensa Rosario con legisladores nacionales
Acciones para defender estatuto
Reclaman mejores condiciones de trabajo y aumento salarial
La protesta gremial de los policías de Santa Fe
Piden investigar posibles delitos con una obra pública en San Javier
Un senador de los dos lados del mostrador
Por
Ignacio Cagliero
Exclusivo para
Generará pérdidas estimadas en 9.900 millones de dólares al año
Fuerte impacto fiscal de la reforma laboral
Por
Mara Pedrazzoli
La cuestión de fondo detrás de la discusión por la industria textil local
¿De qué vamos a vivir los argentinos?
Por
Marcial Amiel
La mano detrás de la cuenta destinada a "desmentir" a periodistas
Quién es Juan Pablo Carreira, el tuitero a cargo del Ministerio de la Verdad
Desfinanciamiento récord
Ajuste y despidos: 7 científicos por día perdieron su trabajo desde que asumió Javier Milei
El País
El Gobierno esconde la versión final del proyecto
Reforma laboral: Opositores y dialoguistas rechazan el secretismo de Bullrich y la Rosada
Por
Eva Moreira
Comunicadores y abogados rechazaron la medida del Gobierno
Críticas a la oficina del relato libertario
Lo aseguró en un escueto comunicado
Según la SIDE, impidió un hackeo contra la Cancillería
La Mentira
Por
Luis Bruschtein
Economía
Compromiso para facilitarle el acceso a material crítico y tierras raras
Minerales a la carta para Trump
Por
Raúl Dellatorre
Trepó hasta 519 puntos. Deterioro de la deuda soberana
El riesgo país activó la alarma
El stock de deuda con el Fondo está en 45.000 millones de dólares
Llegó la misión del FMI y el Gobierno da examen
Por
Juan Garriga
Generará pérdidas estimadas en 9.900 millones de dólares al año
Fuerte impacto fiscal de la reforma laboral
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Ordenaron su prisión preventiva
“Estoy desesperada y muerta de miedo”, dijo la abogada detenida en Brasil por hacer gestos racistas
Pasará a la custodia de los Granaderos
La Justicia rechazó la medida cautelar y se habilitó el traslado del sable de San Martín al Regimiento de Granaderos
Será este sábado a las 15 horas
Se realizó una conferencia de prensa para convocar a la II Marcha del orgullo antifascista antirracista en CABA
Impresionante choque en Caballito
Un colectivero se durmió y embistió un contenedor y tres autos estacionados
Deportes
El astro se encuentra en conflicto con su equipo Al Nassr
Incertidumbre por el futuro de Cristiano Ronaldo: ¿se queda o se va?
El excampeón del mundo regresará al boxeo a los 50 años
Anuncian que “Maravilla” Martínez reaparecerá en abril
Se cumplen cinco años del suicidio de Santiago "Morro" García
El tabú de la salud mental en el deporte de alto rendimiento
Por
Gustavo Grazioli
Tirante y Trungelliti serán los singlistas albicelestes en Busan
Copa Davis: todo listo para el debut argentino