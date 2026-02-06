Para sorpresa de nadie, los dueños del mundo trafican personas
El Gobierno de Justicia Estadounidense desclasificó 3.5 millones de archivos vinculados con el caso Epstein, entre los que se encuentran miles de mails, imágenes y videos que involucran a cientos de ricos y famosos bajo su órbita: un esquema ponzi de tráfico sexual de menores llevado a cabo a plena luz del día. Aunque este caso movió los cimientos del estáblishment (ahora nadie quiere ser asociado con el pederasta), los archivos revelan una trama de impunidad que trasciende sus Islas del Caribe.