Un nuevo canje de prisioneros

conversaciones rusia ucrania mediada estados unidos

(260204) -- ABU DHABI, 4 febrero, 2026 (Xinhua) -- La segunda ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania mediada por Estados Unidos se llevan a cabo en Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos, el 4 de febrero de 2026. (Xinhua/WAH) (ah) (ra) (vf)

(XINHUA)