Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires|12

Desde Suipacha, una pyme resiste junto a 128 trabajadores y produce 150 mil litros de leche al día

“Cuando una planta cierra en ciudades chicas, el impacto no es solo económico, es social, humano y emocional”

Lácteos Silvia relanzó el primer sachet de leche larga vida de Buenos Aires, mientras enfrenta costos, recesión y cierre de vecinos históricos como La Suipachense.

Juan Manuel Meza
Por Juan Manuel Meza
Lácteos Silvia de Suipacha. Silvia Peretto, una de sus dueñas, dice que el cierre de La Suipachense los obliga a ser "más fuertes, más ordenados y más resilientes”. (Créditos)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Central empató ayer en Mar del Plata 1 a 1 con Aldosivi

Se confió y la igualdad se pareció a derrota

Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales

“La cuestión de los residuos explica el 95 por ciento de la problemática ambiental”

Por Javier Hernández

TEATRO. El reestreno de "Patagonia y olvido"

La palabra de Osvaldo Bayer en escena

Por Leandro Arteaga

Cine II

Hamnet

Exclusivo para

El primer ministro laborista Kier Starmer quedó en la cuerda floja

El caso Epstein sacude al gobierno británico

Por Marcelo Justo

A 40 años de la genialidad del uruguayo ante la selección de Polonia

Enzo Francescoli: “Es el gol que le quedó a la gente por la espectacularidad”

Por Alejandro Duchini

Lo llevan a San Lorenzo para el acto con Milei y quedará en manos de los Granaderos

El sable corvo ya no está en el Museo Histórico Nacional

Una oportunidad más para el Highland Theatre

Kristen Stewart compró un antiguo cine de Los Ángeles en quiebra para rescatarlo

El País

La espalda corva de Milei

Por Sergio Wischñevsky

El Fin de Fukuyama

Por Jorge Alemán

El referente académico tenía 78 años

Murió el exlegislador peronista Miguel “Pancho” Talento

La Mesa de Articulación de Niñez contra la baja de la edad de imputabilidad

“Los pibes no son un peligro, están en peligro”

Por Washington Uranga

Economía

El acuerdo con EE.UU.

Nuevo Estatuto Legal del Coloniaje

Por Carlos Bianco y Juan Manuel Padín

En la primera semana de febrero, registraron una suba de 2,5%

Los alimentos vuelven a empujar la inflación

El buen clima externo dio respiro al mercado local

Repunte de bonos y activos

Una cara peligrosa del ajuste fiscal que aplica el Gobierno

El estado calamitoso de las rutas

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Expediciones en el fondo marino, campañas paleontológicas y pingüinos patagónicos

El auge de los streamings científicos en tiempos de motosierra

Por Pablo Esteban

Multitudinaria convocatoria

Nueva marcha del orgullo antifascita y antirracista

Roberto Giordano, “Fred” Machado y Joe Lewis aparecen vinculados al financista

Revelan la conexión argentina de Jeffrey Epstein

Esperan la autorización para retirar el cuerpo

Encontraron sin vida a un hombre flotando en el río de Puerto Madero

Deportes

Con un golazo de tijera de Cordero, el Tiburón logró un festejado 1-1

Torneo Apertura: Aldosivi ahogó sobre la hora el festejo de Central

Manchester United le ganó 2-0 a un disminuido Tottenham

Premier League: Roja directa y cuatro fechas de suspensión para “Cuti” Romero

Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentan desde las 20.30

El Super Bowl llega con todo su show

Con cinco encuentros sigue la cuarta fecha del Apertura

El domingo viene cargado con el clásico Huracán-San Lorenzo y Vélez-Boca