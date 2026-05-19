Adornigate: cobros ilegales en Punta y allanamientos en la causa por Francisco

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Otro lunes negro en materia judicial para el jefe de gabinete

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Una denuncia periodística reveló que el exvocero cobró por una charla en la Trump Tower de Punta del Este. Su hermano menor, cada vez más complicado.

Jefe de Gabinete de Milei, denunciado por corrupción, dice que no cometió "ningún delito" AME7625. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 29/04/2026.- El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, camina al culminar la presentación de un informe de gestión este miércoles, en la Cámara de Diputados en Buenos Aires (Argentina). Adorni, rechazó las acusaciones de corrupción en su contra, negó haber cometido delito alguno y aseguró que probará su inocencia ante la Justicia. EFE/ Matías Martín Campaya Matías Martín Campaya. EFE

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