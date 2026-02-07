Omitir para ir al contenido principal
Podría haber conversaciones la semana que viene
Zelenski afirma que EE.UU. quiere el fin de la guerra en Ucrania antes de junio
El mandatario reveló que que hay posibilidades de una reunión en Miami, tras las conversaciones en Abu Dabi.
07 de febrero de 2026 - 18:29
Volodymyr Zelensky-29/05/2025
zelenski afronta la guerra que ya lleva casi cuatro años.
(AFP/AFP)
Temas en esta nota:
Ucrania
Rusia
Estados Unidos
