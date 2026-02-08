NOTA DE TAPA La apasionante historia detrás de "Picnic en las rocas colgantes", de Joan Lindsay
A la sombra de las muchachas en flor
Por primera vez se distribuye localmente la novela que cuenta el misterio de unas adolescentes abducidas por una naturaleza indiferente. Estrenada medio siglo atrás, la iniciática película de Peter Weir lentamente y como un hechizo terminó impactando culturalmente tanto en la estética ultra femenina de Sofia Coppola como en la idea del “horror folk” a pleno sol de “Midsummer”.