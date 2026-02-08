Omitir para ir al contenido principal
Desconcierto en el Coloso por una nueva derrota de Newell's en el Apertura

Jugó cuatro partidos y ya está en crisis

Defensa y Justicia sorprendió a la lepra en cada ataque y le hizo tres en el parque Independencia. El equipo tuvo ganas pero careció de respuestas-

Trump impuso tarifas del 25% a los países que compren bienes de ese país

Arancel extra por comprarle a Irán

Marcha del Orgullo LGBTIQNB+ Antifascista, Antirracista y Antiimperialista

“Salimos por nosotres, porque nuestras vidas valen”

Por Lorena Panzerini

Central empató ayer en Mar del Plata 1 a 1 con Aldosivi

Se confió y la igualdad se pareció a derrota

Página/12 hace memoria

“Lo más importante es que mis hijos no me vean derrotada”

Por Victoria Ginzberg

Exclusivo para

El futuro del mercado de trabajo

La IA cambia las reglas del juego

Por Federico Kucher

El primer ministro laborista Kier Starmer quedó en la cuerda floja

El caso Epstein sacude al gobierno británico

Por Marcelo Justo

A 40 años de la genialidad del uruguayo ante la selección de Polonia

Enzo Francescoli: “Es el gol que le quedó a la gente por la espectacularidad”

Por Alejandro Duchini

La Mesa de Articulación de Niñez contra la baja de la edad de imputabilidad

“Los pibes no son un peligro, están en peligro”

Por Washington Uranga

El País

La vicepresidenta evidenció su enojo en las redes sociales

Villarruel en una guerra con Milei que dejó de ser subterránea

Acto por el aniversario del Partido de los Trabajadores

Lula le envió un mensaje de apoyo a Cristina Kirchner: “Que no afloje y a seguir luchando”

El Presidente dio su batalla cultural en San Lorenzo

Milei tuvo su acto con sable corvo

Por Ignacio Cagliero

Economía

Cómo el organismo blindó y validó la nueva fórmula que censuró el Gobierno

El IPC del FMI y las mentiras de Milei y Caputo

Por Leandro Renou

Detectan fuerte sobrevaloración de los ingresos en las mediciones del Indec

La pobreza ya estaría arriba del 44 por ciento

Por Raúl Dellatorre

Gobierno del engaño

Por Hernán Letcher

El acuerdo con EE.UU.

Nuevo Estatuto Legal del Coloniaje

Por Carlos Bianco y Juan Manuel Padín

Sociedad

La segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista plantó bandera

“Frente al avance del fascismo, solidaridad”

Por Euge Murillo

Hubo otras 25 movilizaciones abarcando casi todas las provincias

Las Marchas del Orgullo Antifascista y Antirracista en 27 ciudades del país

Pretendían ocultar un abuso sexual en San Luis

Perpetua para los femicidas de una joven de 17 años

Una multitud marchó contra las políticas de Milei

Galería de fotos de la marcha antifascista

Deportes

El Matador se floreó y se llevó un triunfo histórico por 4-1

Torneo Apertura: Tigre aprovechó todas las ofertas de River y lo goleó en el Monumental

Con un golazo de tijera de Cordero, el Tiburón logró un festejado 1-1

Torneo Apertura: Aldosivi ahogó sobre la hora el festejo de Central

Manchester United le ganó 2-0 a un disminuido Tottenham

Premier League: Roja directa y cuatro fechas de suspensión para “Cuti” Romero

Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentan desde las 20.30

El Super Bowl llega con todo su show