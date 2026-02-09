Omitir para ir al contenido principal
La sátira en el filme retoma el legado actoral de Cage, aportando nueva vida a su carrera al reinventarse
Pedro Pascal y Nicolas Cage, protagonizan una aventura inolvidable en nueva comedia
La comedia “El peso del talento” reúne ambos actores en una experiencia cinematográfica única.
09 de febrero de 2026 - 21:24
Pedro Pascal
Cine
Series
Netflix
streaming
Homo Scherezade
Por
Rodrigo Fresán
“Gladiador II” propone una narrativa física y emocional que une a dos generaciones de actores
Pedro Pascal y el desafío físico de Gladiator II enfrentando a Paul Mescal
Los precios subieron 3,1 por ciento en CABA y exponen el IPC nacional
Se disparó la inflación y el INDEC quedó contras las cuerdas
La transición de una película subestimada a un fenómeno cultural sigue despertando expectativas
La secuela de “Diabólica Tentación” en marcha y promete sorprender a los seguidores
La agenda está en manos de los Milei
Por
Eduardo Aliverti
El textil paralizado: cayó 46,7% respecto a 2023
Sin más tela para cortar
Por
Mara Pedrazzoli
Reforma Laboral
Derecho, poder y verdad en disputa
Por
María Fernanda de la Quintana
"El problema de Argentina es que está llena de argentinos"
Demian Reidel no pasará a la historia, pero si lo hace será por un exabrupto
Qué dicen las proyecciones privadas
Inflación enero: el Indec publica el IPC con la medición vieja en medio de la crisis de credibilidad
Permiso para evadir
Ley de Inocencia Fiscal: la nueva obsesión del Gobierno por los “dólares del colchón”
Por
Vardan Bleyan
Se acelera la suba de precios
La inflación de la Ciudad fue de 3,1 por ciento en enero
Ismael Ramírez y Josué Lago, crímenes sin justicia en el Chaco
Dos jóvenes qom asesinados y ninguna respuesta
Por
Bruno Martínez
Murió de traumatismo craneal severo
Se conoció la autopsia del hombre asesinado a patadas en Mar del Plata
"Tuve una reacción emocional"
La abogada argentina detenida en Brasil se reunió con el cónsul argentino en Río de Janeiro
Ataque homofóbico
Violenta agresión al árbitro alemán que le propuso matrimonio a su novio en una cancha
Tras la sanción de cuatro fechas por un patadón
Cuti Romero, con la banca de su DT: “Es un líder”
Este martes se disputan cuatro partidos
Cuándo comienza la 5° fecha del Torneo Apertura: día y hora del clásico platense
Durante los Juegos Olímpicos de Invierno
El salto prohibido que recorre el mundo
Ubeda ordenó una práctica vespertina luego de la derrota 2-1 en Liniers
La caída ante Vélez dejó secuelas: Boca no tuvo el día libre como estaba previsto