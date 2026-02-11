Blue

En un accidente de coche, Julie pierde a su marido Patrice, un prestigioso compositor, y a su hija Anna. En Blue, dirigida por Krzysztof Kieślowski, con Juliette Binoche, la mujer decide comenzar una nueva vida, independiente, solitaria y anónima, alejada de los privilegios que antes disfrutaba (A las 20.30, en CineClú, Sarmiento 1112).

(Imagen Web)