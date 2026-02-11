Omitir para ir al contenido principal
TEATRO En el ciclo se presentarán 17 trabajos en 34 funciones
En pleno verano, una ráfaga de aire fresco
Hasta el 22 de febrero, habrá un amplio arco de actividades en la sede de Timbre 4. El origen de Temporada Alta se remonta a casi tres décadas atrás en Girona, España.
Por
María Daniela Yaccar
12 de febrero de 2026 - 20:00
"Prime time", un intercambio entre artistas argentinos y catalanes.
(Archivo -)
