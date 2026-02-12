El viento en monopatín

Como una aventura teatral inspirada en el universo de María Elena Walsh, se presenta El viento en monopatín, con Marianela Druetta, Julieta Santini y Estefanía Lopez, de Musa Teatro Rosario. La invitación es para toda la familia, conozcan o no a la gran autora (A las 18:30, en la Biblioteca Estrada, con entrada gratuita.)

