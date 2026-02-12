Omitir para ir al contenido principal
LITERATURA A los 92 años, murió el escritor neerlandés Cees Nooteboom

La despedida a un errante de pluma bien afilada

Viajero infatigable, autor de más de 50 libros, hizo del nomadismo una actitud filosófica, estética y espiritual que le permitió explorar el mundo y el alma humana.

Silvina Friera
Por Silvina Friera
Nooteboom nació en La Haya el 31 de octubre de 1933.

Últimas Noticias

Turquía en septiembre, como local: un cruce que mitiga las esquirlas de la catástrofe de Busan

Tras la debacle de Corea, el alivio: favorable sorteo para Argentina en la Copa Davis

Por Pablo Amalfitano

El sábado en San José 1111 bajo la consigna "Cristina Libre"

Artistas plásticos se movilizan frente a la casa de CFK

La saga de espionaje que atrapó a millones vuelve con una entrega llena de intriga y acción

Ranveer Singh lidera “Dhurandhar 2”: fecha de estreno y reparto de lujo anunciados

La exitosa saga cinematográfica que despegó en los años ‘80 vuelve con fuerza tras el furor causado por “Top Gun: Maverick'”

Top Gun 3: el regreso de Cruise y el futuro de Maverick

Cómo fue la cacería

Es fotógrafo, fue a cubrir la marcha contra la reforma laboral y quedó detenido: “La única arma que tengo es una cámara de fotos”

Más señales de estancamiento de la actividad

Retrocede el uso de servicios públicos

Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil

Piloto detenido por liderar una red de pedofilia

Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC

Hasta los aliados critican al INDEC

El País

"No va a resolver los problemas"

Economía

Sociedad

Deportes

