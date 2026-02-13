Omitir para ir al contenido principal
SERIES Verónica Llinás es parte de la segunda temporada de "En el barro" por Netflix
📰 “Llevé la forma corporal a una cosa masculina”
La reconocida actriz encarna a la “Gringa” Casares, una villana malísima que lidera una de las bandas más picantes en el penal de mujeres La Quebrada.
Por
Laura Gomez
13 de febrero de 2026 - 22:06
Verónica Llinás como la "Gringa" Casares en una escena de la serie.
(Consuelo Oppizzi / Netflix/Consuelo Oppizzi / Netflix)
Últimas Noticias
El oficialismo y otro año de Legislatura bajo control
Clara García: “Más tiempo es más democracia”
Inicio de sesiones ordinarias en la Legislatura
Pullaro abre el año parlamentario
Pullaro y el diputado Martínez polemizan
Dos miradas sobre el régimen penal juvenil
En esta Argentina que se diluye
Por
Carlos Del Frade *
Exclusivo para
Los operarios del polo industrial bahiense recorrieron 1.500 kilómetros hasta el Congreso
La reforma laboral y la crisis económica ponen en alerta a unos 400 aceiteros en Bahía Blanca
Por
Juan Manuel Meza
Con votos del oficialismo y la oposición
Media sanción en Diputados para el acuerdo Mercosur - Unión Europea
"Muy buenos avances", afirmaron
La misión del FMI vino y se fue sin decir nada sobre el escándalo del INDEC
Por irregularidades
La Anmat prohibió la venta de un jabón líquido para ropa
El País
Claudio Álvarez y Gerardo Gustavo González
Gustavo Sáenz sumó dos nuevos diputados a Innovación Federal
El Gobierno quiere la ley antes del 1 de marzo
Victoria Villarruel envió a Diputados el proyecto de reforma laboral
Debates a 50 años del golpe
Emilio Crenzel: “Hay una continuidad con el discurso de la dictadura”
Por
Luciana Bertoia
Sigue la polémica por el IPC
Diputados peronistas denunciaron penalmente a Luis Caputo por el funcionamiento del Indec
Economía
Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica
Reforma laboral: el regalo de San Valentín
Por
Javier Lewkowicz
En enero volvió a aumentar por encima de la inflación
La canasta de crianza, más pesada
Por
Juan Garriga
Una familia tipo necesita 1.265.013 para hacer turismo
Viajar en Carnaval, más caro
Radiografía de la precarización
El mito de “ser tu propio jefe”: el 75% de los trabajadores de plataforma tienen más de un empleo
Sociedad
Controlaron el incendio de Puerto Patriada luego de las lluvias y nevadas
“En cinco minutos se quemó mi casa”
Nunca habían registrado en el Parque Provincial Patagonia Azul al animal más grande de la Tierra
Avistaron una descomunal ballena azul
Tras el papelón del Ministerio de Seguridad
Detuvieron a un hombre en situación de calle acusado de provocar “destrozos” en la marcha contra la reforma laboral
La fantasía de un mundo aséptico, sin Estado ni política
De Milei a Bukele, las consecuencias del culto a Silicon Valley en el Sur Global
Por
Dylan Resnik
Deportes
Bicampeona con el Xeneize
La historia de la jugadora de Boca que es Bombera Voluntaria en la Patagonia
Por
Jorgelina Rocca
Este sábado también habrá FA Cup y Liga Española
Serie A: El Inter de Lautaro Martínez recibe a la Juventus
Perdió 12 de sus últimos 18 partidos
“En River no puede pasar esto”
El piloto argentino tuvo una sólida actuación en el tercer día de los tests de pretemporada
Fórmula 1: Colapinto quedó octavo en el tercer día de tests en Bahréin