Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires|12

Dos años de gestión libertaria y un panorama desolador

Antes de renunciar, Reidel dejó a Nucleoeléctrica al borde del abismo

Lima, la ciudad nuclear bonaerense, resiste el día a día con sueldos por el piso, migración de personal calificado e infraestructura en estado crítico. Qué pasa con el Carem.

FOTO NA Demian Reidel
Demian Reidel (NA)

Últimas Noticias

El oficialismo y otro año de Legislatura bajo control

Clara García: “Más tiempo es más democracia”

Javkin celebró la resolución de la protesta policial en Rosario

“Frente a un hecho grave, el gobernador llevó muy bien el conflicto”

Pullaro y el diputado Martínez polemizan

Dos miradas sobre el régimen penal juvenil

Carnavales 2026

Días de fiesta compartida

Por Leandro Arteaga

Exclusivo para

Controlaron el incendio de Puerto Patriada luego de las lluvias y nevadas

“En cinco minutos se quemó mi casa”

León XIV busca salvar la unidad

Tucho Fernández encabeza el diálogo con los ultraconservadores

Por Washington Uranga

Hay cada vez más trabajadores de las aplicaciones gastronómicas

Aumenta la demanda de motos por la proliferación de las apps de reparto

Por Juan Manuel Meza

Los operarios del polo industrial bahiense recorrieron 1.500 kilómetros hasta el Congreso

La reforma laboral y la crisis económica ponen en alerta a unos 400 aceiteros en Bahía Blanca

Por Juan Manuel Meza

El País

A un año de la megaestafa $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el Presidente

Una moneda virtual y una estafa muy real

Por Irina Hauser

El show de Monteoliva para justificar la represión

La denuncia contra los manifestantes por “terrorismo” y las primeras dos detenciones

Tras la renuncia de Marco Lavagna

Caputo en la mira: Unión por la Patria lo denunció por la intervención del INDEC

Por Eva Moreira

Comparsas celebraron el Carnaval en San José 1111

Cristina reapareció y bailó al ritmo de la murga en su balcón

Economía

Ni la inflación, ni la economía real, ni la desocupación

Qué le preocupa al votante de Milei

El organismo sostuvo su apoyo al Gobierno y limitó los cuestionamientos

El FMI hace como que va bien

Ni la inflación, ni la economía real, ni la desocupación

📰 Qué le preocupa al votante de Milei

Por David Cufré

Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica

Reforma laboral: el regalo de San Valentín

Por Javier Lewkowicz

Sociedad

Es el segundo ataque masivo en cuatro meses en el mismo campus

EE.UU.: dos muertos por un tiroteo en una universidad

Se quemaron seis autos decomisados y llevó horas extinguirlo

Gran incendio en un predio policial de Barracas

Controlaron el incendio de Puerto Patriada luego de las lluvias y nevadas

“En cinco minutos se quemó mi casa”

Nunca habían registrado en el Parque Provincial Patagonia Azul al animal más grande de la Tierra

Avistaron una descomunal ballena azul

Deportes

Los goles del ganador fueron convertidos por Avalos y Abaldo

Independiente superó a Lanús y sumó su segunda victoria

"Cometí dos errores por no saber las reglas", dijo Hernán Casanova, sancionado con dos meses y una multa

Alerta: décimo tenista argentino suspendido en el marco de las apuestas

Por Pablo Amalfitano

Tres jugadores locales se instalaron en las semifinales del torneo

El título del Argentina Open se acerca a Argentina

Por Adrián De Benedictis

Bicampeona con el Xeneize

La historia de la jugadora de Boca que es Bombera Voluntaria en la Patagonia

Por Jorgelina Rocca