Buenos Aires|12
Dos años de gestión libertaria y un panorama desolador
Antes de renunciar, Reidel dejó a Nucleoeléctrica al borde del abismo
Lima, la ciudad nuclear bonaerense, resiste el día a día con sueldos por el piso, migración de personal calificado e infraestructura en estado crítico. Qué pasa con el Carem.
14 de febrero de 2026 - 2:20
Demian Reidel
(NA)
Últimas Noticias
El oficialismo y otro año de Legislatura bajo control
Clara García: “Más tiempo es más democracia”
Javkin celebró la resolución de la protesta policial en Rosario
“Frente a un hecho grave, el gobernador llevó muy bien el conflicto”
Pullaro y el diputado Martínez polemizan
Dos miradas sobre el régimen penal juvenil
Carnavales 2026
Días de fiesta compartida
Por
Leandro Arteaga
Exclusivo para
Controlaron el incendio de Puerto Patriada luego de las lluvias y nevadas
“En cinco minutos se quemó mi casa”
León XIV busca salvar la unidad
Tucho Fernández encabeza el diálogo con los ultraconservadores
Por
Washington Uranga
Hay cada vez más trabajadores de las aplicaciones gastronómicas
Aumenta la demanda de motos por la proliferación de las apps de reparto
Por
Juan Manuel Meza
Los operarios del polo industrial bahiense recorrieron 1.500 kilómetros hasta el Congreso
La reforma laboral y la crisis económica ponen en alerta a unos 400 aceiteros en Bahía Blanca
Por
Juan Manuel Meza
El País
A un año de la megaestafa $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el Presidente
Una moneda virtual y una estafa muy real
Por
Irina Hauser
El show de Monteoliva para justificar la represión
La denuncia contra los manifestantes por “terrorismo” y las primeras dos detenciones
Tras la renuncia de Marco Lavagna
Caputo en la mira: Unión por la Patria lo denunció por la intervención del INDEC
Por
Eva Moreira
Comparsas celebraron el Carnaval en San José 1111
Cristina reapareció y bailó al ritmo de la murga en su balcón
Economía
Ni la inflación, ni la economía real, ni la desocupación
Qué le preocupa al votante de Milei
El organismo sostuvo su apoyo al Gobierno y limitó los cuestionamientos
El FMI hace como que va bien
Ni la inflación, ni la economía real, ni la desocupación
📰 Qué le preocupa al votante de Milei
Por
David Cufré
Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica
Reforma laboral: el regalo de San Valentín
Por
Javier Lewkowicz
Sociedad
Es el segundo ataque masivo en cuatro meses en el mismo campus
EE.UU.: dos muertos por un tiroteo en una universidad
Se quemaron seis autos decomisados y llevó horas extinguirlo
Gran incendio en un predio policial de Barracas
Controlaron el incendio de Puerto Patriada luego de las lluvias y nevadas
“En cinco minutos se quemó mi casa”
Nunca habían registrado en el Parque Provincial Patagonia Azul al animal más grande de la Tierra
Avistaron una descomunal ballena azul
Deportes
Los goles del ganador fueron convertidos por Avalos y Abaldo
Independiente superó a Lanús y sumó su segunda victoria
"Cometí dos errores por no saber las reglas", dijo Hernán Casanova, sancionado con dos meses y una multa
Alerta: décimo tenista argentino suspendido en el marco de las apuestas
Por
Pablo Amalfitano
Tres jugadores locales se instalaron en las semifinales del torneo
El título del Argentina Open se acerca a Argentina
Por
Adrián De Benedictis
Bicampeona con el Xeneize
La historia de la jugadora de Boca que es Bombera Voluntaria en la Patagonia
Por
Jorgelina Rocca