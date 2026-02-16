Omitir para ir al contenido principal
Los volantes terminaron golpeados el partido ante Platense

Boca: Paredes y Ascacibar están lesionados y en duda para jugar ante Racing

El equipo se prepara para el partido del viernes, y ambos jugadores no llegarían para comenzar el juego desde el inicio. Los reemplazantes serían Milton Delgado y Gelini.

Boca Juniors' midfielder #05 Leandro Paredes looks on during the Argentine Professional Football League 2026 Apertura Tournament match between Boca Juniors and Platense at La Bombonera Stadium in Buenos Aires on February 15, 2026. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
Paredes no pudo terminar el encuentro ante Platense. (AFP/AFP)

