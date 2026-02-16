Omitir para ir al contenido principal
Gran pérdida en el mundo del cine
El legendario actor Robert Duvall falleció a los 95 años
El deceso del actor de El Padrino y Apocalypse Now fue confirmado en las redes sociales por su esposa Luciana Pedraza.
16 de febrero de 2026 - 20:10
El legendario actor Robert Duvall falleció a los 95 años.
(EFE -)
muerte
hollywood
Cine
