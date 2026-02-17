Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta|12

A la comunidad se le informó que se trató de una muerte natural

Una mamá wichí adolescente falleció tras ingesta alcohólica

Las comunidades de la zona vienen reclamando desde hace años que se tomen medidas para atender el consumo de bebidas alcohólicas por parte de infancias y adolescencias.

Forenses afirmaron que fue muerte natural.
La chica había tomado alcohol. Tenía 16 años y dos hijos de 6 y 4 (Redes Sociales)

Por Maira López

Hipocresía al palo

Legislan sobre los efectos de los males que ellos mismos producen

Por Antonio Ramón Gutiérrez*

Exclusivo para

El presidente brasileño dijo que los desfiles en la capital carioca son una “referencia mundial”

Lula elogió el carnaval de Río como motor económico de Brasil tras el homenaje a su vida

La Municipalidad suspendió los corsos

Ya son tres los detenidos por el crimen de un joven de 18 años en el carnaval de Mercedes

La política económica y la caída de los ingresos no perdona ni a la agroindustria

La cadena láctea paga caro la crisis de consumo

Por Raúl Dellatorre

Tenía 95 años y una larga relación con la Argentina

Murió Robert Duvall, actor emblemático de una generación notable

Por Juan Pablo Cinelli

El País

El Gobierno pretende sesionar este jueves

El PRO pide modificar el régimen de licencias por enfermedad y advierte que la reforma debería volver al Senado

Por Werner Pertot

El sueño de una bandera para los 30 mil

Todo está bordado en la memoria

La ministra Seguridad amenazó con revisar mochilas y banderas en manifestaciones

Monteoliva va por todo

Crece el escándalo del contrato de su mujer en Cancillería

Sturzenegger, acosado por denuncias judiciales y cuestionamientos internos de la Rosada

Por Melisa Molina

Economía

Caputo asombrado por la falta de apoyo patronal a la reforma laboral

Los empresarios ni fu ni fa con la medida

Amplias diferencias entre provincias

Dónde es más caro llenar el changuito

Una de las firmas más destacadas, en crisis

La industria textil sin hilo en el carretel

Sociedad

Ocurrió en Barcelona el año pasado, se han presentado los resultados y arrancó la polémica

El debate ético por el primer trasplante de rostro a partir de una eutanasia

Por Julián Varsavsky

Mercaderes en el templo

Un café en la Basílica de San Pedro

"Es como juntar estampillas"

Un sacerdote danés justifica su colección de fotos porno

Deportes

El equipo de Marcelo Gallardo busca la recuperación futbolística

Copa Argentina: en medio de su crisis, River debuta ante Ciudad de Bolívar

Ubeda y Gallardo, al borde del precipicio

Por Daniel Guiñazú

El duelo de colistas y necesitados terminó empatado

Torneo Apertura: Riestra y Newell’s quedaron a mano

El jugador venía de participar en la Copa Davis para Argentina

Tirante debutó con un triunfo en el ATP 500 de Río de Janeiro