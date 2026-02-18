Omitir para ir al contenido principal
Mientras Milei impulsa su reforma laboral
Industricidio sin fin: FATE cierra su histórica fábrica y despide a 920 trabajadores
La empresa de neumáticos resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones del gobierno libertario.
18 de febrero de 2026 - 12:30
Trabajadores fate
(Capturas de Video)
