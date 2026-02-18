Omitir para ir al contenido principal
Mientras Milei impulsa su reforma laboral

Industricidio sin fin: FATE cierra su histórica fábrica y despide a 920 trabajadores

La empresa de neumáticos resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones del gobierno libertario.

Trabajadores fate (Capturas de Video)

Crisis industrial

El cierre de FATE: “Nos encontramos hoy con un cartel cerrando la planta”

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 18 de febrero de 2026

En marzo habrá una nueva suba

Aumentaron los colectivos en el AMBA: cómo quedaron las tarifas a partir de este miércoles

Brasil

Impulsan en São Paulo un protocolo contra el racismo en espacios privados

Por Giovanne Ramos

La inteligencia artificial reescribe el valor del sector

El software entra en su fase más crítica

Desde que La Libertad Avanza está en el Gobierno cierra, en promedio, una empresa por hora

Radiografía de la destrucción laboral

Por Celeste del Bianco

Insólito comunicado por protestas en el Congreso

El Gobierno restringe y amenaza a la prensa: “Nuestras fuerzas actuarán”

Agroquímicos en Pergamino

Comenzó el juicio oral a siete productores agropecuarios y dos funcionarios por contaminación

Por Adriana Meyer

Más de 9 millones viven en hogares urbanos pobres

Estanflación y pobreza al alza

El gasto diario por persona se desplomó 7,7 por ciento

Bolsillos apretados en Carnaval

Calor en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de febrero

Continúa la búsqueda de Sofía Devries

Sigue desaparecida la buceadora en Puerto Madryn

El gol de la victoria fue a través de un penal ejecutado por Quintero

River convirtió sobre el final y le ganó con angustia a Ciudad de Bolívar

Tendrá actividad miércoles y viernes

Fórmula 1: ¿A qué hora corre Colapinto en Bahréin?

El conjunto madridista le ganó a Benfica por la ida de los 16avos. de final

Real Madrid venció en Lisboa por la Champions League

Visita a Barcelona por la segunda fase previa

Argentinos Juniors arranca su sueño de Libertadores en Guayaquil