Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

Protagonizada por Will Arnett y Laura Dern

“¿Está funcionando esto?“: vínculos atravesados por la insatisfacción

Bradley Cooper dirige y se reserva un papel secundario en esta comedia dramática que logra equilibrar el humor y la melancolía con un registro agridulce.

Ezequiel Boetti
Por Ezequiel Boetti
"¿Está funcionando esto?", un film muy parecido a sus personajes. (Archivo -)

Últimas Noticias

PSICOLOGÍA. El abordaje del autismo toma como punto de partida el encuentro

Tratamiento en defensa del sujeto autista

Por Daniel Roy*

Dirigida por Lucía Garibaldi

“Un futuro brillante”, distopía salpicada de absurdo

Por Diego Brodersen

Esther Estelar 2026

Días de circo y fiesta colectiva

Por Leandro Arteaga

Cartelera

Exclusivo para

Defendió las prácticas de verificación de edad

Zuckerberg defendió en juicio a Instagram y criticó a usuarios por mentir sobre edad

Comunicado del colectivo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)

Solidaridad frente al “bloqueo criminal de Trump” a Cuba

El Gobierno enviaría su propio proyecto

Milei busca modificar la ley de financiamiento universitario: los gremios, en alerta

Las autoridades de Essex exigen la colaboración de testigos ante sospechas de trata

La policía británica evalúa datos de vuelos privados en Stansted por el caso Epstein

El País

La edición en papel se retoma mañana

Hoy Página/12 se lee en web

La sesión será este jueves en Diputados

Esclavitud laboral: con ayuda de los aliados, el Gobierno logró el dictamen

Por Eva Moreira

Comunicado y advertencia de Capital Humano

El Gobierno intimó a la UTA y a La Fraternidad a no adherir al paro general

Comunicados de Aerolíneas Argentinas, JetSMART y Flybondi

Más de 350 vuelos cancelados por el paro general

Economía

La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados

Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei

Por Leandro Renou

Se proyecta sobre febrero la aceleración de los precios en enero

La suba de los alimentos presiona sobre el IPC de febrero

Capacidad instalada, en el menor nivel de los últimos cuatro años

La actividad metalúrgica cayó 6,2 por ciento

El mayorista cotizó a 1404, con una suba de 0,7% sobre el viernes

El dólar retomó la expectativa alcista

Sociedad

Tensión en la fábrica

Ordenaron el desalojo de la fábrica de Fate

Acusaciones contra el doble femicida

Imputaron a Pablo Laurta por tenencia de material de abuso sexual infantil

Citaron a la mamá del nene a declarar

Bastián Jerez fue operado por novena vez

En pleno San Nicolás

Evacuaron el Teatro Cervantes por presuntas vibraciones y temblores

Deportes

Copa Libertadores

Argentinos se trajo un triunfazo de Ecuador

El menor de los hermanos superó al alemán Hanfmann

Juan Manuel Cerúndolo avanzó a cuartos de final del Río Open

El delantero ítalo-alemán que podría jugar para Argentina

Champions League: ni Julián ni Lautaro, la figura fue un tal Nicolò Tresoldi

El torneo se reanuda este jueves con ocho partidos

Se disputan los 16avos. de final de la Europa League