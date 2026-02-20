Omitir para ir al contenido principal
La flamante ley incluye los episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025

El gobierno de Venezuela asegura que la amnistía es clave para “la estabilidad de la nación”

La presidenta encargada Delcy Rodríguez sostuvo que hay que “saber pedir perdón y hay que también recibir el perdón”. Según la ONG Foro Penal, aún quedan 650 presos que deben ser liberados.

Venezuela's interim president Delcy Rodriguez (C) holds the amnesty law approved by the National Assembly, accompanied by the president of the Assembly Jorge Rodriguez (L, out of frame) and the Minister of Interior, Justice and Peace Diosdado Cabello
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional (JUAN BARRETO, AFP -/AFP)

