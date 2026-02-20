Elena Cantero: “Dar forma a lo que nuestra imaginación nos permite crear”
Las12 inaugura esta columna de la poeta y docente Tamara Domenech, quien recolecta voces de mujeres que realizan distintos oficios y trabajos populares invisibilizados, para que sus palabras -que no encontramos en librerías ni en bibliotecas- puedan formar parte de la vida como lectores de una realidad difícil, marcada por la falta de trabajo, la precarización laboral, el achicamiento del Estado, el congelamiento de paritarias, entre tantos otros factores más.