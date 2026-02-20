Omitir para ir al contenido principal
La Ronda de Negocios contó con la presencia de más de 230 firmas y 62 distritos
Primera cita comercial con supermercadistas chinos en La Plata
La capital bonaerense concentró proveedores de múltiples rubros y cámaras del canal oriental en una jornada con fuerte convocatoria para fortalecer los lazos entre pymes y empresas.
Por
Juan Manuel Meza
20 de febrero de 2026 - 22:46
Ronda de Negocios con supermercadistas Chinos en La Plata
Augusto Costa, Julio Alak y Javier Rodríguez.
(Municipio de La Plata)
