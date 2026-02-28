Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Detenido por planificar la semana pasada tres balaceras intimidatorias

El colombianito, vecino de barrio Martin

Lo habían deportado pero continuaba en el país. Desde su departamento, planificó ataques contra narcos detenidos.

Acevedo Figueroa, detenido en el departamento de Belgrano al 900 B.
Acevedo Figueroa, detenido en el departamento de Belgrano al 900 B. (Gentileza -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Detenido por planificar la semana pasada tres balaceras intimidatorias

El colombianito, vecino de barrio Martin

La titular de Ctera y un sombrío panorama sobre el presente de la educación

“No llego al día 15, lo que más se escucha”

Por Luis Bastús

Apertura de puertas, rivalidad y Supercopa

Lo que hay que saber

MUSICA Luciano Ruggieri presenta su disco "Laudes" este martes

Composiciones que son meditaciones

Por Leandro Arteaga

Exclusivo para

Ultimátum a la cúpula castrense

Trump confirmó el ataque masivo contra Irán

Washington aumenta la presión

El portaaviones Gerald R. Ford se suma al despliegue de Estados Unidos contra Irán

Con la reforma laboral, Argentina va a contramano de lo que avanza en el mundo

Podría ser así

Por David Cufré

Por casi 900 millones de dólares

Suiza bloqueó activos millonarios venezolanos

El País

La persecución política contra Cristina Kirchner

El apriete organizado a “los arrepentidos” de la causa Cuadernos

Por Irina Hauser

No hay práctica sin teoría

Por Jorge Alemán

Una charla del portal Tektónikos en su segundo aniversario

América Latina ante una encrucijada: unidad, soberanía y disputa geopolítica

Apoyó el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

El Gobierno elevó el nivel de seguridad a alto en todo el país

Economía

Caída del consumo, la producción y el empleo. Propuestas para una futura etapa

El colapso productivo y las posibles salidas

Por Raúl Dellatorre

Un modelo, muchas víctimas

Por Carlos Heller

Un freno al carry ¿Y ahora?

Por Hernán Letcher

La Cámara de Senadores la convirtió en ley

¿Qué cambia en las indemnizaciones por despido, el pago de salarios y las vacaciones con la reforma laboral?

Por Vardan Bleyan

Sociedad

Algunas escuelas comenzaron el ciclo lectivo con menos de cinco inscriptos por grado

La matrícula escolar porteña cae muy fuerte

Por Santiago Brunetto

El mes se despide con calor y nubes

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 28 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de febrero

Más pruebas contra Chacano

Se halló ADN de un sólo agresor en el cuerpo de Valeria Schwab

Deportes

Primer contacto oficial del presidente Di Carlo con el principal candidato

Todo encaminado para que Coudet llegue a River

El equipo de Prigioni perdió feo pero quiere cambiar la imagen ante Panamá

Selección de básquet: una derrota histórica, con revancha a la vista

Jornada dominical con cinco partidos

Torneo Apertura: Rosario arde otra vez con el clásico Newell’s-Central

Reflexión sobre la épica coronación granate en Río de Janeiro

Lanús, su Maracanazo y la hora de los depredadores

Por Gustavo Veiga