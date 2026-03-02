La Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina se pronuncia sobre el ataque de Trump

IRAN-HORMOZGAN-MINAB-ESCUELA PRIMARIA-MUERTES-AUMENTO

(260301) -- TEHERAN, 1 marzo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 28 de febrero de 2026 de rescatistas y residentes intentando salvar a los heridos de escombros en una escuela primaria femenina atacada, en Minab, en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán. El número de muertos en una escuela primaria femenina en la provincia sureña iraní de Hormozgan ascendió a 148 tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, informó el domingo la agencia de noticias semioficial Tasnim. La operación también dejó 95 heridos, declaró el fiscal local Ebrahim Taheri. (Xinhua/Agencia de Noticias Mehr) (rtg) (ah) (da) (vf)

(XINHUA)