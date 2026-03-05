Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Un paciente oncológico reclama por su derecho a la salud
Contra el cáncer y la burocracia
Un hombre trasplantado y con linfoma denuncia que Ospat demora estudios y pone en riesgo la continuidad de su tratamiento.
05 de marzo de 2026 - 3:07
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
La obra social Ospat se excusa en un cambio de sistema informático para demorar trámites.
(Imagen Web)
Temas en esta nota:
Rosario
