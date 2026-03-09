Omitir para ir al contenido principal
Por hechos ocurridos en octubre de 2021
Admiten una segunda denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón
Un juzgado de Violencia sobre la Mujer del tribunal de Instancia de Madrid abrió el expediente. El expolítico español ya tiene una causa por la denuncia de Elisa Mouliáa.
Por
Pilar Araque Conde
09 de marzo de 2026 - 14:49
Íñigo Errejón
(EFE -)
Iñigo Errejón
Abuso sexual
España
