Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
AFA
Claudio "Chiqui" Tapia
Fútbol
ARCA
Fútbol Argentino
Marcelo Gallardo
River Plate
Mauricio Macri
tormentas
Temporal
Inundaciones
Claudio Tapia
Congreso de la Nación
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de marzo
En las efemérides del 9 de marzo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
09 de marzo de 2026 - 7:04
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Charles Bukowski murió el 9 de marzo de 1994.
Nueva reedición de su obra
(Ulf Andersen)
Temas en esta nota:
efemérides
Últimas Noticias
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de marzo
El 8M en Salta se vive en las calles
Trabajar más, ganar menos: la desigualdad que atraviesa a las mujeres salteñas
Por
Maira López
Conflicto en la Universidad Nacional de Salta
Rechazan la adhesión de la Universidad al “Año de la Grandeza” de Milei
Por
Claudia Ferreyra
Jujuy, a 50 años del golpe
Libro tras libro, trabaja la memoria
Por
Reynaldo Castro
Exclusivo para
País sin mecánico que lo arregle
Por
Mempo Giardinelli
En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja
Las ventas minoristas siguen mal
Video de Casa Rosada por el 8M
Polemizar a cualquier costo: El gobierno se jactó de haber eliminado las políticas de género
La Plata tendrá su primera Semana de la Endometriosis
“Si duele no es normal”
Por
Malena Rodríguez Romairone
El País
El fotógrafo habló con Página/12 a un año de la represión más brutal de la era Milei
Pablo Grillo: “Guerrero actuó como le ordenaron”
Por
Matías Ferrari
Preguntas y respuestas sobre la agresividad deliberada del discurso libertario
Un vacío a llenar
Por
Eduardo Aliverti
País sin mecánico que lo arregle
Por
Mempo Giardinelli
Se priorizó a menores y personas con problemas de salud
El Gobierno confirmó que 248 argentinos regresaron al país desde Emiratos Árabes
Economía
En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja
Las ventas minoristas siguen mal
Argentina pidió en EE.UU la suspensión del discovery
En el juicio buitre contra YPF
El 70% de los envíos al exterior son de materias primas sin manufactura
La industria también perdió las exportaciones
Por
Mara Pedrazzoli
Trátennos bien
Por
Carlos Heller
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de marzo
Para detener el endeudamiento familiar y la ludopatía
Brasil les dice no a las apuestas digitales
CABA: Reconstituyen una histórica fuente para emplazarla en el Parque Tres de Febrero
Por
Santiago Brunetto
Liliana Battistotti, referente ambiental distinguida con el "Berta Cáceres"
“Las luchas de los 70 son hoy las del agua”
Por
Karina Micheletto
Deportes
El argentino logró su segunda victoria en el Masters 1000
Sebastián Báez sigue a paso firme en Indian Wells
Se jugó una nueva fecha de la liga italiana de fútbol
Milan le ganó el clásico a Inter que sigue puntero
Russell ganó en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1
Un arranque a puros reflejos de Colapinto
Por
Malva Marani
Se desquitó en Viedma ganando la segunda fecha
TC: Julián Santero le dio el triunfo a BMW
Por
Jorge Dominico