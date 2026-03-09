Omitir para ir al contenido principal
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de marzo

En las efemérides del 9 de marzo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Charles Bukowski murió el 9 de marzo de 1994. Nueva reedición de su obra (Ulf Andersen)

El 8M en Salta se vive en las calles

Trabajar más, ganar menos: la desigualdad que atraviesa a las mujeres salteñas

Por Maira López

Conflicto en la Universidad Nacional de Salta

Rechazan la adhesión de la Universidad al “Año de la Grandeza” de Milei

Por Claudia Ferreyra

Jujuy, a 50 años del golpe

Libro tras libro, trabaja la memoria

Por Reynaldo Castro

País sin mecánico que lo arregle

Por Mempo Giardinelli

En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja

Las ventas minoristas siguen mal

Video de Casa Rosada por el 8M

Polemizar a cualquier costo: El gobierno se jactó de haber eliminado las políticas de género

La Plata tendrá su primera Semana de la Endometriosis

“Si duele no es normal”

Por Malena Rodríguez Romairone

El País

El fotógrafo habló con Página/12 a un año de la represión más brutal de la era Milei

Pablo Grillo: “Guerrero actuó como le ordenaron”

Por Matías Ferrari

Preguntas y respuestas sobre la agresividad deliberada del discurso libertario

Un vacío a llenar

Por Eduardo Aliverti

Se priorizó a menores y personas con problemas de salud

El Gobierno confirmó que 248 argentinos regresaron al país desde Emiratos Árabes

Economía

Argentina pidió en EE.UU la suspensión del discovery

En el juicio buitre contra YPF

El 70% de los envíos al exterior son de materias primas sin manufactura

La industria también perdió las exportaciones

Por Mara Pedrazzoli

Trátennos bien

Por Carlos Heller

Sociedad

Para detener el endeudamiento familiar y la ludopatía

Brasil les dice no a las apuestas digitales

CABA: Reconstituyen una histórica fuente para emplazarla en el Parque Tres de Febrero

Por Santiago Brunetto

Liliana Battistotti, referente ambiental distinguida con el "Berta Cáceres"

“Las luchas de los 70 son hoy las del agua”

Por Karina Micheletto

Deportes

El argentino logró su segunda victoria en el Masters 1000

Sebastián Báez sigue a paso firme en Indian Wells

Se jugó una nueva fecha de la liga italiana de fútbol

Milan le ganó el clásico a Inter que sigue puntero

Russell ganó en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1

Un arranque a puros reflejos de Colapinto

Por Malva Marani

Se desquitó en Viedma ganando la segunda fecha

TC: Julián Santero le dio el triunfo a BMW

Por Jorge Dominico