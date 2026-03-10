Omitir para ir al contenido principal
50 Años del Golpe
Portada
Buenos Aires|12
Las reformas anunciadas ante la Asamblea Legislativa
La Legislatura espera por las leyes de seguridad que anunció el gobernador
En la apertura de sesiones de la semana pasada, Kicillof habló de la necesidad de sancionar dos leyes que regulan a la Policía y el desarrollo de la seguridad en la provincia. De qué se trata.
Por
María Belén Robledo
10 de marzo de 2026 - 14:25
El gobernador Kicillof junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso.
(Sin Credito)
