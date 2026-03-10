Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Kast recibirá este miércoles la banda presidencial de manos de Boric

La ultraderecha aterriza en La Moneda

Este 11 de marzo, Kast asume el gobierno de Chile con un plan que incluye una política dura antiinmigrante y un fuerte recorte del gasto público.

Gabriel Osorio
Por Gabriel Osorio
José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano. (EFE/EFE)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Los números de una cacería legitimada desde el poder

Recrudecen los ataques de odio en Argentina

Por Martín Villagarcía

Aparecieron nuevas pancartas amenazantes en escuelas públicas

Ese trapo sucio escrito con mensaje en aerosol

Por José Maggi

Hasta fin de mes

Campaña de socios canayas

Rosario, sede de los Juegos Suramericanos 2026 en setiembre

Voluntarios se buscan

Exclusivo para

La Cámara Nacional Electoral no avaló la lista

La novela del PJ en Tigre: rechazaron la lista de Julio Zamora, pero el intendente apelará ante la Corte

Por María Belén Robledo

Comienzan los 8vos en Europa

La agenda del Torneo Apertura y la Champions: mas de 20 partidos en 3 días

A 90 años del nacimiento del cantor

Hilario Pérez recuerda a Alfredo Zitarrosa

Por Gabriel Cócaro

Sube y baja de bonos, acciones y divisas, por la guerra

Impacto en el mercado local

El País

La medida alcanza también z su esposa y el hijo de ella

Revés judicial para Espert: el juez prolongó la inhibición de bienes

Por Irina Hauser

No asumirá en la Agencia de Migraciones

Diego Valenzuela sacó pasaporte libertario, pero fue deportado del gobierno nacional

Lo comunicó la justicia federal de Córdoba

La verdad sale a la luz: identifican los restos de doce víctimas de La Perla

Por Luciana Bertoia

"Bienvenidos al mundo, a la eficiencia"

El absurdo consejo del “gurú” económico de Milei a los despedidos

Por Agustín Gulman

Economía

Inuaguración de Expoagro

Preocupación por la crisis

Uno de cada cinco no come durante la jornada laboral

Más del 80% de los asalariados cambió su alimentación en el trabajo por motivos económicos

Por la suba de los alimentos y otros bienes de consumo masivo

Canasta de pobreza, por arriba de la inflación

En venta, alquiler o sólo con persianas bajas

Locales comerciales vacíos

Sociedad

Se endeudrará por mil millones de dólares para las obras

El GCBA buscará financiamiento para la Línea F del subte

Por Santiago Brunetto

Con 307 votos negativos, 137 afirmativos y 100 abstenciones, se frena por ahora la prohibición

Diputados británicos rechazaron prohibir las redes sociales a menores de 16 años

Por tentativa de homicidio de dos motociclistas

Pidieron ocho años de cárcel para el exmarido de Carolina Píparo

Un estudio internacional lo comprobó en voluntarios a los que hicieron electroencefalogramas

Las voces realizadas con IA no pueden engañar al cerebro

Por Pablo Esteban

Deportes

Bayern goleó y Barcelona empató; este miércoles Real Madrid-Manchester City y PSG-Chelsea

Champions League: Aleti ganó un partido de locos con dos de Julián

Peligro de Wolf

Boca es una enfermería

Por Victor Wolf

Con cinco encuentros continúa este miércoles la décima fecha del Torneo Apertura

Torneo Apertura: Boca-San Lorenzo, un clásico y todas las miradas

Diálogo con la expalista olímpica Sabrina Ameghino sobre la actualidad del canotaje

“Hay una crisis tremenda que no sabemos en qué va a terminar”

Por Marcos González Cezer