Portada
Rosario|12
50 años. Claudio Altisen presenta Contramarcha
El secundario de los militares
12 de marzo de 2026 - 3:03
Tapa del libro Contramarcha de Claudio Altisen.
(Gentileza -)
Memoria, salud mental y justicia
Decir y escuchar para que el Nunca Más sea presente
Por
Andrea Vázquez
Los recordatorios de hoy
Julio Cesar Juan, Héctor José Sartor
Pasó por las gestiones de Romero, Urtubey y ahora Sáenz
Baccaro, presidente del IPS por tercera vez
Detienen a una pareja que estafaba con ofertas de trabajo en la minería
Comunicado formal contra dichos del Presidente y un video muy picante
El video “chorro” y la doble Nelson a Milei
Por
Leandro Renou
La abogada detenida en Brasil difundió un video
Agostina Páez volvió a pedir disculpas y dijo no saber lo que es el racismo
También es sobrina de Sofia Loren
La nieta de Mussolini podría sumarse a “Gran Hermano” en Italia
Un oasis de lujo en la Quinta Avenida
Champagne ilimitado y sábanas de seda: así es el hotel de cinco estrellas que comparten Adorni y su esposa en Nueva York
El País
Un pasaje que salió muy caro
Adorni no puede explicar cómo se pagó el viaje de su esposa a Nueva York y le llueven denuncias
Por
Matías Ferrari
Entrevista con el juez que anunció las identificaciones en La Perla
Miguel Hugo Vaca Narvaja: “El Estado tiene la obligación de seguir buscando a los desaparecidos”
Por
Luciana Bertoia
En la previa al 50 aniversario del golpe de Estado
Los organismos de DDHH armaron una amplia agenda de actividades para mantener la memoria
Sigue la gira mundial del libertario
Milei y su paso fugaz por la asunción del chileno Kast
Economía
Leve retroceso del dólar y repunte de bonos y acciones
Aumentó el petróleo, pero aquí ni se notó
Comunicado formal contra dichos del Presidente y un video muy picante
El video “chorro” y la doble Nelson a Milei
Por
Leandro Renou
Electrolux abrió una tanda de cien retiros voluntarios más
“Aceptan para pagar la tarjeta”
La inflación de los trabajadores alcanzó el 5,5% en el primer bimestre
Los salarios siguen abajo de la suba de precios
Por
Juan Garriga
Sociedad
La oposición pidió extender el debate
Ya hay 27 mil inscriptos en las audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares
La abogada detenida en Brasil difundió un video
Agostina Páez volvió a pedir disculpas y dijo no saber lo que es el racismo
En el celular personal de los trabajadores
La ciudad implementó la geolocalización para controlar a sus empleados
Por
Santiago Brunetto
Nueva postergación, a una semana del inicio
El juicio por la muerte de Maradona vuelve a demorarse: ¿cuándo empieza?
Deportes
El clásico terminó empatado en un gol en la Bombonera
Boca y San Lorenzo no lograron sacarse ventaja
Por
Adrián De Benedictis
Le dio vuelta el partido a Banfield en el Sur
Torneo Apertura: ganó Gimnasia con otro golazo de Barros Schelotto
El uruguayo convirtió los tres goles del ganador
Champions League: ganó el Madrid en una gran noche de Valverde
El encuentro arranca a las 21.30, con sólo 15 mil espectadores autorizados
Torneo Apertura: primer examen de Coudet como DT de River ante Huracán