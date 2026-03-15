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PortadaCultura

Un completo análisis de las posibilidades

Oscar 2026: llega la hora de la verdad

Este domingo 15 a las 20, en un Dolby Theatre de Los Angeles rodeado de dispositivos de seguridad, se sabrá quién prevalece en la puja entre “Pecadores” y “Una batalla tras otra”.

Ezequiel Boetti
Por Ezequiel Boetti
"Pecadores", de Ryan Coogler, con un record histórico de 16 nominaciones. (Gentileza -)

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Atacó a Pedro Sánchez y elogió a Donald Trump

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Economía

La eliminación fallida de la inflación destruyó la producción, los salarios y la inversión

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Por Leandro Renou

Preocupaciones que el gobierno niega

Miedo al desempleo

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La economía real

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Sociedad

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