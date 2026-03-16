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El repudiable olvido a un actor argentino

Las perlitas del Oscar: las críticas y los momentos que fueron tendencia

La última edición de los premios que entrega Hollywood volvió a mostrar errores en el In Memorian, mientras que los fans del K-Pop manifestaron su bronca en las redes.

"Una Batalla tras Otra" La cinta de Paul Thomas Anderson fue la más galardonada de la edición 98 de los premios Oscar (RICHARD HARBAUGH/AFP)

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