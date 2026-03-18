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PortadaLa Mañana

"Trump hace ravioles, Milei hace ravioles"

“Es suicida”: dura advertencia tras la salida de la Argentina de la OMS

Luego de la decisión del gobierno de Javier Milei, nuevamente nuestro país acompaña la figura de Donald Trump en sus caprichos.

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